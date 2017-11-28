محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدرستا الزبيري وبلقيس بالحديدة تحتفلان بذكرى المولد النبوي الحديدة-سبأ:

نظمت إدارة وطالبات مدرسة الزبيري الأساسية الثانوية للبنات بمديرية الميناء اليوم احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وخلال الاحتفال أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر محمد بحر أهمية غرس المفاهيم الدينية في نفوس الطلاب والطالبات وحثهم على اقتفاء سيرة النبي الكريم الذي بعثه الله رحمة للعالمين.



وأشاد بجهود إدارة المدرسة وطالباتها في الاحتفاء بهذه المناسبة ومعرفة سجاياه وصفاته والحث على العمل بما جاء به.



فيما أكدت مديرة المدرسة جميلة مصطفى أن الإحتفاء بمولد الرسول الكريم سيسهم في تعزيز مكانته في نفوس الطلاب واستلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة.



وقدمت طالبات المدرسة عددا من الاناشيد والفقرات الفنية المعبرة عن المناسبة.



إلى ذلك احتفت مدرسة بلقيس الأساسية الثانوية للبنات بمديرية الميناء بذكرى المولد النبوي الشريف .



وخلال الفعالية أشاد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بأداء معلمات وطالبات المدرسة وحرصهن على الاحتفال بمولد رسول الإنسانية.



وأكد بحر حرص قيادة المحافظة وسعيها الجاد لتحسين ظروف المعلمين وتجاوز الصعوبات التي أفرزها تسبب العدوان الغاشم والحصار الجائر.



وقدمت طالبات المدرسة فقرات فنية من وحي السيرة النبوية الشريفة جسدت معاني الابتهاج بالمولد النبوي الشريف .



حضر الفعاليتين مدير التربية بمديرية الميناء جمال مشرعي وعدد من المعلمين والمعلمات.

سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ