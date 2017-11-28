محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل أول محافظة حجة يتفقد أحوال الجرحى بهيئة المستشفى الجمهورية حجة -سبأ:

تفقد وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي اليوم مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجرحى الجيش واللجان الشعبية بهيئة المستشفى الجمهوري بمدينة حجة الذين أصيبوا في جبهات العزة والصمود.



واطمأن الوكيل الصوفي على صحة أبناء المحافظة المصابين جراء غارات العدوان على المحافظة وتلمس إحتياجاتهم ومستوى الرعاية التي يقدمها الكادر الطبي لهم .



وثمن الوكيل الصوفي الملاحم والبطولات التي سطرها ويسطرها الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره .



فيما عبر جرحى الجيش واللجان الشعبية ونزﻻء المستشفى من المواطنين عن إرتياحهم لهذه الزيارة التي تجسد مدى التلاحم بين أبناء الشعب اليمني الصامد .. مؤكدين عزمهم مواصلة الذود عن حياض الوطن وعزته وكرامته ومواجهة العدوان.



إلى ذلك اطلع الوكيل الصوفي ومعه رئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور محمد الصوملي على مستوى الخدمات الطبية في مختلف الأقسام الصحية بالهيئة .



ودشن الوكيل الصوفي والدكتور الصوملي العمل في الخدمات الطبية التي عملت الهيئة على تخفيض رسومها بنسب متفاوتة إحتفاءً بالمولد النبوي.



وأشاد وكيل أول المحافظة بهذه اللفتة الكريمة من قيادة الهيئة والتي ستنعكس إيجابا على الأوضاع الصحية للمواطنين

سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ