[28/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم ضم مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر ورئيس بعثة منظمة هاندي كاب الدولية فرانسوا اوليف كيرافيك إمكانية دعم المنظمة لعدد من المستشفيات بالمحافظة.
وفي الاجتماع الذي حضره منسق المشروع بالمنظمة الدكتور عبدالسلام الكبسي، إستعرض الدكتور المنتصر، احتياجات عدد من المستشفيات التي تتطلب الدعم خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.. مثمنا جهود المنظمة وحرصها على دعم القطاع الصحي.
فيما أشار رئيس البعثة استعداد المنظمة دعم هيئة مستشفى ٢٦ سبتمبر متنة ومستشفى ٢٢ مايو التعليمي بضلاع همدان ومستشفى الشهيد محمد الدرة جحانة بالتجهيزات الاساسية للعلاج الطبيعي لاستقبال ومعالجة المعاقين وجرحى الغارات.
حضر الإجتماع مدير مكتب الصحة بمديرية الحيمة الداخلية الدكتور عبدالكريم غبش ومنسق المنظمات بمكتب الصحة الدكتور عبدالخالق دماج .
سبأ