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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:24:12م
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إتلاف أربعة أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبيضاء
[28/نوفمبر/2017]
البيضاء-سبأ:
أتلف مكتب الأشغال العامة بمحافظة البيضاء اليوم أربعة أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة.

وخلال الإتلاف التي حضرها مدير عام مدينة البيضاء مطري المظفري وأمين محلي مدينة البيضاء صادق القاضي .. أشار مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس منير الصلوي إلى أن المواد المنتهية، ضبطت في بعض المحال التجارية الجملة والتجزئة في أسواق بمدينة البيضاء ضمن حملة نفذها موظفو الأشغال مؤخرا.

وثمن جهود العاملين في صحة البيئة وكوادر مكتب الأشغال لإتلاف هذه الكميات غير الصالحة للإستخدام الآدمي .. لافتا إلى أهمية توعية المستهلك بالتأكد من مصادر السلع وتاريخ الإنتاج والإنتهاء.

سبأ
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