رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشعب يفوز على اليرموك في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر صنعاء-سبأ:

حول فريق الشعب خسارته أمام اليرموك بهدف إلى فوز بهدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن إفتتاح الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم.



انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف قبل أن يفتتح اليرموك النتيجة عبر هدافه مختار المأخذي عند الدقيقة 53 لينتفض الشعب في الدقائق الأخير ويسجل هدفي التعادل والفوز بواسطة مجد الحكيمي وسليم الرداعي في الدقيقتين 84 و 89 على الترتيب.



بهذا الفوز المعنوي رفع الشعب رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع، مؤقتا في حين بقي اليرموك ثالثا بست نقاط مؤقتا.



وتتواصل منافسات الجولة الأخيرة غدا الأربعاء بلقاء يجمع الوحدة الخامس بأربع نقاط مع العروبة آخر الترتيب بثلاث نقاط.



وتختتم الجولة نفسها الجمعة القادمة بلقاء القمة بين الأهلي المتصدر بعشر نقاط مع وصيفه 22مايو بسبع نقاط في مباراة ستحدد هوية البطل، حيث يلعب الأهلي بأكثر من فرصة ويكفيه التعادل أو الفوز في المقابل يلعب مايو المباراة بفرصة الفوز فقط على أن يلعب الفريقان ركلات الترجيح وفقا للائحة الاتحاد التي تنص على فارق النقاط دون الرجوع لفارق الأهداف.

سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ