محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قافلة طبية لمنتسبي القطاع الصحي بحجة للجيش واللجان الشعبية حجة-سبأ:

قدم منتسبو القطاع الصحي بمحافظة حجة اليوم قافلة طبية لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين الشرف والبطولة.



وخلال تسيير القافلة التي تحتوي على أدوية وعلاجات .. ثمن وكيل أول المحافظة هلال الصوفي إسهامات منتسبي القطاع الصحي في المحافظة وحرصهم على دعم الجيش واللجان الشعبية .



وأشاد بحرص منتسبي القطاع الصحي بحجة على إستمرارية العمل في المرافق الصحية رغم التهديدات والمخاطر التي قد تطال حياتهم من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وأشار الوكيل الصوفي إلى المكانة التي تكتسبها هذه القافلة لتزامنها مع الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف .. داعيا أبناء المحافظة إلى تقديم مزيد من الدعم لرجال الرجال الذي يسطرون أروع الملاحم البطولية في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.

سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ