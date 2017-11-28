محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل معهد العلوم الصحية بالحديدة يحتفي بذكرى المولد النبوي الحديدة -سبأ:

أحيا المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة الحديدة اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف.



وفي الفعالية أشار وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم إلى أهمية إحياء هذه المناسبة لإستلهام الدروس والعبر من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسير على نهجه.



ولفت إلى أن هذه المناسبة تأتي واليمن يتعرض لعدوان همجي وحصار يتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية .. منوها بصمود معلمي وطلاب وطالبات المعهد واستمرار العملية التعليمية في مختلف أقسام المعهد.



فيما أشار مدير المعهد الصحي عبده قاسم النهاري وعن الوحدة الثقافية رضوان المحياء .. إلى ضرورة تمسك الأمة بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام في تلاحمها وتماسكها ووقوفها في مواجهة الظلم والطغيان.



ولفتا إلى الصحوة الإسلامية التي تعيشها الأمة في ظل الوضع الذي يعانيه المجتمع المسلم من تخاذل ومحاولات الأعداء محاربتها والنيل منها.

سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ