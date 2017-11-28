عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 11 شخصاً وغرق آلاف المنازل جراء الفيضانات في غرب اندونيسيا جاكرتا – سبأ :



لقي 11 شخصاً فيما غرقت آلاف المنازل اليوم الثلاثاء جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات التي ضربت مقاطعة جاوة الشرقية غرب اندونيسيا .



وقال المتحدث باسم وكالة ادارة الكوارث الوطنية الماليزية سوتوبو بوروو نوجروهو في تصريح نقلته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان تسعة اشخاص دفنوا تحت الركام، فضلاً عن جرف شخصين آخرين بسبب التيارات القوية فى منطقة باسيتان.



وأضاف المتحدث أن ما يقرب من أربعة آلاف شخص قد لحقت بهم أضرار وأصبحوا يحتاجون بشدة إلى الاخلاء.



واشار سوتوبو الى ان الأمطار الشديدة والرياح السريعة التي تسبب فيها الإعصار سيمباكا الاستوائي في المياه الواقعة قبالة المقاطعة السبب في الكارثة الوطنية .



وأضاف أن الإعصار الذي تبلغ قوته 65 كم فى الساعة تركز على بعد 32 كم في جنوب وجنوب شرق المقاطعة.



وأشار إلى أن الإعصار أثار رياحاً قوية وانهيارات أرضية وفيضانات في 21 منطقة في جزيرة جاوه وجزيرة بالي .

سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ