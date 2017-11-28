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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:24:12م
مجلس النواب يستكمل إستعراضه لتقرير لجنة النقل والإتصالات
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله الإعتيادية للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية و يصادق على مسار سياحي يمر بالضفة الغربية والجولان
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 18 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
وزير الطاقة: روسيا تتوقع بقاء إنتاج النفط مستقرا عند 550 مليون طن حتى 2035
اعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ان بلاده تعتزم الإبقاء على إنتاجها النفطي مستقرا بشكل عام عند حوالي 550 مليون طن سنويا أو ما يوازي 11 مليون برميل يوميا حتى عام 2035.
مانشستر سيتي يتغلب على هيديرسفيلد 2 /1 ويعزز صدارته للدوري الانجليزي
واصل مانشستر سيتي انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والحادي عشر على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون الليلة الماضية في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.
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  محلي
لقاء تعريفي بأمانة العاصمة حول تنمية الشباب
[28/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
نظمت مؤسسة الرؤية الجديدة لتنمية الشباب اليوم بأمانة العاصمة لقاء تعريفي بعنوان "رواد في كل الظروف".

وفي اللقاء الذي شارك فيه عدد من رواد الاعمال الشباب، أوضح رئيس مؤسسة رؤية جديدة نشوان محمد صبره، أن إقامة هذا اللقاء يأتي في إطار تطوير الاعمال الريادية للشباب من خلال تبادل الخبرات والمعلومات.

وأكد أن رؤية المؤسسة تتمثل في تعزيز دور تقنية المعلومات والاتصالات في النشاط الاقتصادي وكذا تعزيز دور الرواد في بناء القدرات للشباب ومنظمات المجتمع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

فيما استعرض عضو مؤسس بالمؤسسة عصام الفضلي أنشطة وبرامج المؤسسة في دعم الرواد الشباب من أجل الانخراط في الاقتصاد والتخفيف من البطالة عن طريق انشاء حاضنات الاعمال ودعم أنشطة المبادرات الشبابية المجتمعية .

وبين أن المؤسسة تقيم دورات تدريبية ذات معيارية عالية في مجال الادارة وتقنية المعلومات والاتصالات لتطوير قدرات الشباب والمنظمات بالإضافة إلى تقديم الاستشارات وكذا إنشاء المبادرات في مجال التعليم والصحة وفق مبدأ التقنية.

كما قدما رواد الاعمال حسين احمد والدكتورة اسماء المشرقي، ورقتين عن تجاربهما، الأولى حول كيفية تحويل التحديات إلى فرص والثانية بعنوان قصتي مع النجاح.

تخلل اللقاء ناقش من المشاركين تمحور حول أهمية تبادل المعارف والمعلومات في مختلف المجالات وتطوير الاعمال خاصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

سبأ
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