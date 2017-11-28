محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء تعريفي بأمانة العاصمة حول تنمية الشباب صنعاء-سبأ:

نظمت مؤسسة الرؤية الجديدة لتنمية الشباب اليوم بأمانة العاصمة لقاء تعريفي بعنوان "رواد في كل الظروف".



وفي اللقاء الذي شارك فيه عدد من رواد الاعمال الشباب، أوضح رئيس مؤسسة رؤية جديدة نشوان محمد صبره، أن إقامة هذا اللقاء يأتي في إطار تطوير الاعمال الريادية للشباب من خلال تبادل الخبرات والمعلومات.



وأكد أن رؤية المؤسسة تتمثل في تعزيز دور تقنية المعلومات والاتصالات في النشاط الاقتصادي وكذا تعزيز دور الرواد في بناء القدرات للشباب ومنظمات المجتمع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .



فيما استعرض عضو مؤسس بالمؤسسة عصام الفضلي أنشطة وبرامج المؤسسة في دعم الرواد الشباب من أجل الانخراط في الاقتصاد والتخفيف من البطالة عن طريق انشاء حاضنات الاعمال ودعم أنشطة المبادرات الشبابية المجتمعية .



وبين أن المؤسسة تقيم دورات تدريبية ذات معيارية عالية في مجال الادارة وتقنية المعلومات والاتصالات لتطوير قدرات الشباب والمنظمات بالإضافة إلى تقديم الاستشارات وكذا إنشاء المبادرات في مجال التعليم والصحة وفق مبدأ التقنية.



كما قدما رواد الاعمال حسين احمد والدكتورة اسماء المشرقي، ورقتين عن تجاربهما، الأولى حول كيفية تحويل التحديات إلى فرص والثانية بعنوان قصتي مع النجاح.



تخلل اللقاء ناقش من المشاركين تمحور حول أهمية تبادل المعارف والمعلومات في مختلف المجالات وتطوير الاعمال خاصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ