محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب أوقاف حجة ينظم فعالية بمناسبة المولد النبوي حجة-سبأ:

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة حجة اليوم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وفي الحفل الذي حضره وكيل أول المحافظة هلال الصوفي.. أشار وكيل المحافظة محمد القيسي إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبة الدينية لإستلهام الأمة الدروس والعبر في الثبات ومناهضة الظلم ونصرة الحق.



وأكد ضرورة التحلي بأخلاق وقيم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وما جسده من دور في تحرير الأمة الإسلامية من العبودية وإخراجها إلى النور .



فيما أشار مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة يحيي جحاف إلى أن إحياء المولد النبوي يأتي لأهمية هذه المناسبة ومكانتها في قلوب المسلمين.



ولفت إلى ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار وإغلاق للمنافذ وتدمير كافة متطلبات ومقومات الحياة في محاولة لتركيع أبناء الشعب اليمني .. مؤكدا ضرورة اصطفاف أبناء المحافظة في مواجهة العدوان.



تخلل الحفل تقديم عرض حول ميلاد وحياة سيد البشرية محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم وفقرات إنشادية عبرت عن مكانة حب رسول الله .

سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ