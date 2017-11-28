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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:24:12م
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مكتب التربية بإب ينظم مهرجان بمناسبة المولد النبوي
[28/نوفمبر/2017]
إب -سبأ:
نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب والوحدة التربوية بالمحافظة اليوم مهرجان إنشادي وخطابي بذكرى المولد النبوي.

وفي المهرجان أشار محافظ إب عبدالواحد صلاح إلى أن مولده صلى الله عليه وسلم أخرج الأمة من الظلمات إلى النور وطريق الحق.

وقال " يجب علينا أن نقف مع أنفسنا بوضوح وصدق وأمانة خصوصا ونحن نواجه عدوان غاشم إستهدف كل مقومات الحياة، من الطرق والمستشفيات والمدارس والمساجد، كما إستهدف المرأة والطفل والشيوخ ".

ولفت المحافظ صلاح إلى أن محافظة إب بجهود الخيرين من أبناء المحافظة إستطاعت تجاوز الصعوبات والتحديات التي فرضها العدوان ومحاولته جرها إلى مربع الصراع والإقتتال".

وأكد الوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن .. مشيدا بإستمرار أبناء اليمن في الصمود والثبات في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .

ودعا محافظ إب إلى المشاركة الفاعلة في قافلة الرسول الأعظم التي ستنطلق خلال اليومين القادمين والتي ستكون من أكبر القوافل على مستوى الجمهورية، كما دعا للمشاركة في الحشد الكبير بالعاصمة صنعاء الخميس المقبل إحتفاءً بالمولد النبوي.

وإستعرض المحافظ صلاح المواضيع المتصلة بالوضع الأمني ودور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وتثبيت الأمن والإستقرار وكذا دور الخيرين من أبناء إب في توفير محاليل الغسيل الكلوي.. حاثا الجميع على وحدة الصف وترسيخ قيم التراحم والتكافل ورفد الجبهات بالرجال وقوافل العطاء.

فيما تطرق رئيس شعبة التوجيه بمكتب التربية عبدالرحمن الحبري ومن الوحدة التربوية بالمحافظة عبدالملك المتوكل إلى المحطات الإيمانية في سيرة المصطفى العطرة.

وأكدا أن الإحتفاء بهذه المناسبة تعكس حب أهل اليمن للرسول وإقتدائهم بنهجه .

تخلل الحفل الذي حضره وكيلا المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وإسماعيل عبد القادر ومدير مكتب التربية محمد درهم الغزالي ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي وقيادات مكتب التربية، أناشيد لزهرات عدد من المدارس وقصائد شعرية.

سبأ
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