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المجلس الأعلى لمنظمة مناضلي الثورة يكرم 255 من مناضلي الثورة اليمنية
[28/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
كرم المجلس الأعلى لمنظمة مناضلي ثورة 26سبتمبر و14 أكتوبر والدفاع عن الوحدة اليوم 255 من مناضلي الثورة اليمنية، بمناسبة اليوبيل الذهبي للإستقلال الـ 30 من نوفمبر المجيد .

وفي الحفل التكريمي أكد رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المجلس الأعلى لمنظمة مناضلي ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر والدفاع عن الوحدة علي عبدالله صالح أن ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر غيرت الخارطة في الوطن العربي وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بقيادة رائد القومية العربية جمال عبدالناصر.

وأشار إلى أن الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر قدم فيها الشعب اليمني قوافل من الشهداء وصولا إلى جلاء آخر جندي بريطاني من الأرض اليمنية الطاهرة .. مؤكدا أن الأرض اليمنية الطاهرة لا تقبل ولن تقبل مستعمر ومحتل أجنبي.

وقال" رحل الإستعمار عام 1967م إلى غير رجعه وسيرحل الإحتلال الجديد وتتطهر الأرض اليمنية من بلاك ووتر ودول تحالف العدوان وستتطهر حتى من المرتزقة اليمنيين ".

واضاف " السلطة الشرعية هو المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بصنعاء، والشرعية لمن هو داخل الوطن وليس للمتسكعين في الخارج ".

واشار إلى أن العدوان فشل في تحقيق أهدافه ويسعى إلى تمزيق الصف الوطني وشق الجبهة الداخلية.

ودعا الدول العربية المشاركة في التحالف العدواني على اليمن إلى الانسحاب من هذا التحالف المشبوه .. وقال " إن اليمن لا تشكل خطرا على أحد ".

وحيا علي عبدالله صالح مناضلي وشهداء الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والشهداء الذين سقطوا وهم يصدون العدوان بكل شجاعة واستبسال في مختلف جبهات الشرف والبطولة .. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى وإستمرار الثبات والصمود لكل أبناء الوطن .

وفي الحفل الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي .. ألقيت كلمات من قبل نائب رئيس المجلس الأعلى للمنظمة اللواء الركن خالد باراس واللواء الركن قاسم مقبل الطويل وزعفران المهنا عن الشباب والمرأة .. أكدت في مجملها أهمية تكريم مناضلي ثورة 26سبتمبر و 14أكتوبر تقديرا لدورهم النضالي الذي قدموه وصولا إلى تحقيق الإنتصار وتطهير الأرض اليمنية من الإستعمار البغيض .

وأشاروا إلى واحدية الثورة سبتمبر وأكتوبر حيث اختلط الدم اليمني الجنوبي والشمالي في صنعاء وعدن .. لافتين إلى مكانة ودور الشباب والمرأة في النضال للحفاظ على الوحدة الوطنية وكذا مشاركة المرأة لأخيها الرجل في مختلف مراحل النضال ضد الإستعمار البريطاني .. داعيين القيادة السياسية إلى الإهتمام بأسر الشهداء والمناضلين .

حضر حفل التكريم مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب وأعضاء وممثلي السلك الدبلوماسي لدى اليمن.

سبأ
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