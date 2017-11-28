عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بركان أجونج يتسبب في إغلاق مطار بالي الإندونيسي لليوم الثاني على التوالي جاكرتا- سبأ:

أغلقت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء، مطار جزيرة بالي الدولي ليوم آخر بسبب الرماد المتدفق من بركان (جبل أجونج) القريب.



ونقلت وسائل الإعلام الإندونيسية عن المتحدث باسم المطار ارى اهسانوروهيم، القول: إن مطار نجورا راي الدولي سيغلق لمدة 24 ساعة أخرى.. مشيرًا إلى تأثير الرماد المتصاعد من بركان جبل أجونج.



وقد رفعت السلطات يوم أمس الاثنين مستوى التحذير من البركان الى أعلى مستوى عقب سلسلة من الانفجارات كما أمرت بإجلاء ما يقرب من 100 ألف شخص.



وذكر المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو أن المطار الدولي في جزيرة لومبوك القريبة أعيد فتحه صباح اليوم الثلاثاء.



وكان المطار قد تم إغلاقه يوم الأحد الماضي بعد أن جنح الرماد المتدفق من البركان نحو المنطقة.

سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ