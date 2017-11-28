محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشهداء تدشن مشروع توزيع السلة الغذائية لأسر الشهداء صنعاء-سبأ:

دشنت مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع يمن موبايل اليوم بمحافظة صنعاء مشروع توزيع السلة الغذائية لأسر الشهداء والمعسرين والمفقودين بمناسبة المولد النبوي.



وفي التدشين اعتبر وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم توزيع السلال الغذائية خطوة إيجابية لتعزيز روح التكافل الإجتماعي .. لافتا إلى عظمة الشعب اليمني الذي لم يبخل في مد يد العون لأسر الشهداء رغم العدوان والحصار على اليمن.



فيما أشار المدير التنفيذي للمؤسسة طه جرار إلى أن المؤسسة ستوزع تسعة آلاف سلة غذائية، المرحلة الاولى تشمل محافظة صنعاء وأمانة العاصمة، تليهما ذمار وبقية المحافظات.. لافتا إلى أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه لهم.



بدوره أوضح مدير فرع مؤسسة الشهداء بالمحافظة صالح حمزة أن المؤسسة ستوزع ثلاثة آلاف سلة غذائية وألفين بطانية لأسر الشهداء المتزوجين والمعسرين والمفقودين في المديريات.



ودعا المؤسسات والخيرين إلى مد يد العون لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين وتعزيز التكافل الاجتماعي عرفانا بما يقدمونه من تضحيات في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.



سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ