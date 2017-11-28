عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سلطنة عمان الأولى عربيًا في قائمة الدول الأقل تأثرًا بالإرهاب سيدني- سبأ:

حصلت سلطنة عمان على المركز الأول عربيًا في قائمة الدول الأقل تأثرًا بالإرهاب وفقًا لمؤشر الارهاب العالمي للعام الجاري 2017م الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام ويتخذ من مدينة سيدني الاسترالية مقرًا له.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد صنف المؤشر السلطنة ضمن 30 دولة في العالم لم تشهد حوادث ارهابية خلال العام الماضي 2016م.. مبينًا أنه في هذا العام انخفضت الوفيات الناجمة عن الإرهاب بنسبة 13 في المائة.



وأشار التقرير الى حدوث زيادة في عدد البلدان التي حسنت درجة مؤشرها العالمي داخل التصنيف حيث تحسنت 79 بلدًا بينما تدهورت 58 بلدًا.

سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ