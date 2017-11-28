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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:48:45م
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وزارة الكهرباء والطاقة تنظم فعالية بمناسبة المولد النبوي
[28/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
نظمت وزارة الكهرباء والطاقة بصنعاء اليوم فعالية بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم تحت شعار " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " .

واعتبر وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي إحياء هذه الذكرى مناسبة لإستعادة بعض مما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من إرساء للمبادئ السماوية كمبدأ العدل والتوحيد ورفع الظلم.

وقال " إن الشعب اليمني يعيش اليوم أسوأ مراحل الظلم من قبل العالم وحري بنا أن التمسك بنهج النبي عليه الصلاة والسلام لنثبت أننا أصحاب رسالة سماوية ونكون رقما بين الأمم وإذا انحرفنا عنها فإن حالنا سيزداد سوءا ".

وأضاف" هذه المناسبة فرصة للسير وراء المسارات النبوية التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم في إصلاح البشرية وإستقامتها " .. مؤكدا أن العالم يعيد ترتيب أوراقه وينطلق من منطلقات ثقافية وإجتماعية وحضارية ولابد أن نعيد ترتيب أوراقنا في اليمن ونلتف حول معتقداتنا ومقدساتنا التي تعد جزء من عقيدتنا وتراثنا الثقافي .

وأكد المهندس الجرموزي ضرورة الإضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع لننهض بين الأمم بإعتبار أن الرسول قدوة وأسوة في كل شؤون الحياة .

وفي الفعالية التي حضرها وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس حارث العمري ووكيل الشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع والوكيل المساعد لقطاع المشاريع أحمد المتوكل ومدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد .. أشار وكيل وزارة الأوقاف لقطاع تحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح الخولاني إلى أن الإحتفال بهذه المناسبة إعترافا بنعمه ورحمته وكرمه وعطاءه قال تعالى " قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ".

وأشار إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة وحدث مهم في تأريخ البشرية لتجديد العهد والولاء لله ورسوله والعودة إلى منهجه وسيرته العطرة.. داعيا إلى جعل هذه الذكرى فرصة لتعزيز روح التماسك والوحدة والأخوة والعمل الصالح وتفقد أسر الشهداء والجرحى والمرابطين في جبهات الشرف والبطولة .

واعتبر ميلاده صلى الله عليه وسلم نقطة تحول في تأريخ البشرية التي كانت قبل بعثته عصرا من الظلام تسوده كل صنوف الزيغ واستطاع عليه الصلاة والسلام أن يؤلف القلوب وينير الأبصار وينقي العقول ويشحذ العزائم.

وتطرق إلى أن الاحتفال بذكرى مولد الرسول الكريم يأتي هذا العام في ظل أزمات ومحن تعانى منها الأمة، ما يتطلب أن يكون الاحتفاء بها فرصة لجمع شمل الأمة والاستفادة من السنة النبوية في تغيير واقعها ليتحقق التكافل والتسامح.

تخلل الفعالية التي حضرها رئيس هيئة كهرباء الريف حسن الديلمي ونائبا مدير عام المؤسسة المهندس أسعد الأشول ومحمد الجمرة ومدير عام كهرباء الأمانة صلاح الدين المصري، قصيدة شعرية في مولد المصطفى للشاعر علي شرف الدين.

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