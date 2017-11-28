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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:48:45م
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وزير التعليم الفني يفتتح الأكاديمية اليمنية لهندسة النفط والغاز بصنعاء
[28/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
افتتح وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب اليوم بصنعاء الأكاديمية اليمنية لهندسة النفط والغاز.

وفي الإفتتاح الذي حضره نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الشباب والتعليم زياد الرفيق ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبد الرحمن جامل، أكد وزير التعليم الفني أن إفتتاح أكاديمية يمنية تخصصية في صناعة النفط والغاز يعتبر انجازا علميا ووطنيا يسهم في بناء جيل قادر على تحمل المسئولية وتزويد سوق العمل بكوادر تقنية ومهنية في هذا التخصص الهام.

وأشار إلى تزامن إفتتاح الأكاديمية مع مناسبة جليلة على قلوب المسلمين وهي ذكرى المولد النبوي ، وكذا الإحتفال باليوبيل الذهبي للإستقلال الـ 30 من نوفمبر ذكرى جلاء آخر جندي مستعمر عن أرض الوطن، كما أن الإفتتاح يأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها الوطن.

ولفت وزير التعليم الفني إلى أن وجود هذه الأكاديمية يمثل إضافة نوعية في العملية التعليمية التي يسعى الجميع إلى استمرارها وتطويرها .

من جانبه استعرض رئيس الأكاديمية عبدالرحمن الذانبي المراحل التي رافقت الاعداد والتنظيم لإفتتاح الأكاديمية التي تعد أول أكاديمية يمنية تقنية معتمدة ومتخصصة في هندسة النفط والغاز.

وثمن دور وزارة التعليم الفني في تعاونها وتشجيعها ودعمها لإنشاء الأكاديمية وفقا للمعايير المحددة، مما يؤكد حرص قيادة الوزارة على تحقيق الجودة في العملية التعليمية لأي مؤسسة .. لافتا إلى أن الكادر التدريسي بالأكاديمية يضم خبرات يمنية أكاديمية متخصصة من ذوي الكفاءة.

وكان وزير التعليم الفني والتدريب المهني ومعه نائب الوزير ووكيل الأمانة لقطاع الشباب والتعليم ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع .. طافوا بأقسام الأكاديمية التي تشمل أقسام التصفية وتقنية الغاز والميكانيك والنفط، والكهرباء والمرسم، واستمعوا من رئيس الاكاديمية الى شرح حول مكوناتها وطبيعة عملها.

سبأ
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