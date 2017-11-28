رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل يويفا: 5 مدن تتنافس على استضافة حفل افتتاح يورو 2020م







أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء، أنه سيختار بعد أيام، واحدة من خمس مدن تتنافس على استضافة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020م).



وقال (اليويفا) في بيان له إنه سيحسم قراره في الاختيار من بين أمستردام وبروكسل وجلاسجو وروما وسان بطرسبرج، خلال اجتماع لجنته التنفيذية المقرر في مدينة نيون السويسرية في السابع من ديسمبر المقبل.



لكنه أشار إلى أنه سيحسم أولا قراره بشأن إبقاء بروكسل ضمن المدن المستضيفة لفعاليات البطولة من عدمه، في ظل تأخر أعمال الإنشاءات في إستادها.



وفي حالة استبعاد بروكسل من قائمة المدن الـ13 المستضيفة لفعاليات البطولة، سيجرى اختيار مدينة من بين كارديف وستوكهولم ولندن لاستضافة المباريات التي كانت ستمنح لبروكسل.



كذلك سيجري اليويفا خلال اجتماعاته، قرعة لتحديد أي من المجموعات ستستضيفها كل مدينة، كما سيحدد ملامح بطولة (دوري أمم أوروبا) الجديدة التي تنطلق اعتبارا من 2018م.

سبأ [28/نوفمبر/2017] برلين- سبأ:سبأ