عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستوطنون صهاينة يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك القدس- سبأ:

جددت مجموعة من المستوطنين الصهاينة اليوم الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب الناظر (المجلس) من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المستوطنين شرعوا في اقتحاماتهم المسجد قبل أن يستأنفوا هذه الاقتحامات في ساعات ما بعد الظهر.



وأشارت الوكالة إلى أن المستوطنين ينفذون جولات استفزازية في باحات ومرافق المسجد، ويستمعون في منطقة باب الرحمة (المُغلق)، إلى شروحات حول أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم، وسط محاولات متكررة لأداء طقوس وحركات تلمودية صامتة.

سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ