عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محاكمة الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية غيابياً







أقرت محكمة سول المركزية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إجراء جلسات محاكمة غيابية ضد الرئيسة السابقة بارك كون هيه نتيجة رفضها الحضور.



وذكرت وسائل الإعلام أن بارك كانت قد رفضت يوم أمس الاثنين حضور جلسة المحاكمة لأسباب صحية.



وأشارت المحكمة إلى أنها أتاحت للرئيسة السابقة فرصة الدراسة المتأنية حول إمكانية إجراء جلسات محاكمة غيابية لها، مع وجود صعوبات في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، غير أن بارك لم تحضر جلسة المحاكمة اليوم.



ويذكر أن الرئيسة السابقة رفضت طلب اللقاء من المحاميين العامين الجدد، وأبدت موقفا مقاطعا لجميع المراحل الخاصة بمحاكمتها، ويبدو أنها ستغيب عن جلسات المحاكمة المتبقية.



ومن المرجح أن تجري جلسات المحاكمة الغيابية إلى حين إصدار الحكم على بارك.

سبأ [28/نوفمبر/2017] سول- سبأ:سبأ