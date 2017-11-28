محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع نحو 14 مسلحاً من جماعة بوكو حرام شمال شرق نيجيريا كانو- سبأ:

أعلن الجيش النيجيري اليوم الثلاثاء، أن جنوده قتلوا نحو 14 مسلحا من جماعة (بوكو حرام) خلال عملية عسكرية في شمال شرق نيجيريا.



ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم الجيش ساني عثمان، في بيان له، القول: إن القوات أنقذت أيضاً 30 شخصا من بينهم 15 طفلا في عملية مكافحة الإرهاب التي شملت عدة قرى في منطقة باما بولاية بورنو مطلع هذا الأسبوع.



وتمثل العملية جزءا من المعركة المستمرة منذ ثمانية أعوام ضد جماعة (بوكو حرام) في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.



ومنذ عام 2009م لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم على أيدي بوكو حرام في المنطقة، كما فر نحو 5ر2 مليون شخص من ديارهم.

سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ