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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:48:45م
وزارة التربية والتعليم تحتفي بالمولد النبوي الشريف
نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم بصنعاء مهرجاناً خطابياً بمناسبة المولد النبوي الشريف.
الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية و يصادق على مسار سياحي يمر بالضفة الغربية والجولان
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 18 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
وزير الطاقة: روسيا تتوقع بقاء إنتاج النفط مستقرا عند 550 مليون طن حتى 2035
اعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ان بلاده تعتزم الإبقاء على إنتاجها النفطي مستقرا بشكل عام عند حوالي 550 مليون طن سنويا أو ما يوازي 11 مليون برميل يوميا حتى عام 2035.
مانشستر سيتي يتغلب على هيديرسفيلد 2 /1 ويعزز صدارته للدوري الانجليزي
واصل مانشستر سيتي انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والحادي عشر على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون الليلة الماضية في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[28/نوفمبر/2017]
مسقط- سبأ:
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (06ر2) نقطة وبنسبة (04ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (53ر5110) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (47ر5108) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(252) ألفًا و(428) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (60) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (8) ملايين و(129) ألفًا و(363) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (063ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (88ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (274) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (41ر8) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليون و(483) ألف ريال عماني أي ما نسبته (61ر45) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني مليون و(210) ألف ريال عماني وبنسبة (20ر37) في المائة.

سبأ
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