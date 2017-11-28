اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق







ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (06ر2) نقطة وبنسبة (04ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (53ر5110) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (47ر5108) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(252) ألفًا و(428) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (60) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (8) ملايين و(129) ألفًا و(363) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (063ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (88ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (274) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (41ر8) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليون و(483) ألف ريال عماني أي ما نسبته (61ر45) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني مليون و(210) ألف ريال عماني وبنسبة (20ر37) في المائة.

سبأ [28/نوفمبر/2017] مسقط- سبأ:سبأ