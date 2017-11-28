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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:48:45م
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وزارة المالية والمصالح التابعة لها تنظم فعالية بمناسبة المولد النبوي
[28/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
نظمت وزارة المالية والمصالح التابعة لها اليوم فعالية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وفي الفعالية أشار وزير المالية الدكتور صالح شعبان إلى ضرورة إستلهام الدروس والعبر من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام والتمسك بصفاته الإنسانية التي تمثل الكمال الإنساني.

ولفت إلى أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع منحدر من كل القيم، فأوجد مجتمع قاد العالم على أساس من العزة والكرامة .

وأوضح الوزير شعبان أن الشعب اليمني سطر صمودا عظيما في وجه العدوان البربري .. لافتا إلى إصرار اليمنيين على الإحتفاء بذكرى ميلاد الرسول، ما يعكس صدق حبهم وإنتهاجهم لنهجه والتمسك بكتاب الله الكريم .

وقال " العاقبة في رفض الذل والخنوع وإستمرار التصدي للعدوان والإحتلال لأجزاء من تراب الوطن ومن سنن الله أن العاقبة تكون حتمية النصر لعدالة قضيتنا وإستمرارنا بالتصدي للعدوان ".

وأشار إلى الدور المطلوب من وزارة المالية والمصالح الإيرادية .. وأضاف " نحن نمثل بيت مال المسلمين ويتطلب منا الإنفاق لسد الثغور وهو ما يتطلب تضافر الجهود واستشعار المسؤولية في هذا الوقت الحساس وأن تصب كل الجهود لتعزيز الصمود ومواجهة العدوان ".

ولفت وزير المالية إلى تزامن المولد النبوي الشريف مع ذكرى الإستقلال الـ 30 من نوفمبر وخروج آخر مستعمر بريطاني من جنوب الوطن ".. مذكًرا المحتلين الجدد بأن الشعب اليمني لم يقبل أي إستعمار على أرضه وسيكون مصير أي إحتلال كمصير سابقيه وسيخرج مذموما مدحورا .

وفي الفعالية التي حضرها وكيل مصلحة الضرائب طارق زيد مطهر ووكيل مصلحة الجمارك يحيى الأسطى ووكلاء ومدراء عموم وزارة المالية والمصالح التابعة لها أشار القاضي محمد الفاشق إلى اهمية هذه المناسبة في شحذ الهمم واستشراف المستقبل بالإقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام .

وشدد على أهمية مواجهة العدوان ودعم الجيش واللجان الشعبية كل حسب إستطاعته .. منوها بتميز اليمنيين في إحتفائهم بالمولد النبوي الشريف عن جميع شعوب العالم فيما يدنس المسجد النبوي الشريف من أحد الصهاينة .

وقدمت خلال الفعالية فقرات بين شعرية وإنشائية تطرقت إلى الشمائل المحمدية في ذكرى مولده عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.

سبأ
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