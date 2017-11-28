محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جرحى الجيش واللجان الشعبية يحيون ذكرى المولد النبوي







أحيا جرحى الجيش واللجان الشعبية بصنعاء اليوم ذكرى المولد النبوي على صاحبه افضل الصلاة وأزكى التسليم بفعالية احتفالية نظمتها إدارة الرعاية الصحية والمعنوية المركزية بالتعاون مع اللجنة التحضيرية للمولد النبوي .



وفي الحفل الذي حضره وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب وشارك فيها أكثر من ألف و 300 جريح من الجيش واللجان الشعبية أكدت كلمة الجرحى أهمية استلهام العبر والدروس من سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين .



وأوضحت أن المشاركة الواسعة في الاحتفال بالمولد النبوي رسالة لتحالف الشر والطغيان بصمود وقوة وعزة الشعب اليمني ووعيه بمؤامراته.



وقال الجرحى في كلمتهم " أن أحياء مناسبة المولد النبوي من أجل أن نحيا أعزاء ولكي نحيي الكرامة التي أراد الأعداء سلبها منا ."



.ولفتت الكلمة إلى أن الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني تعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية والدول المشاركة في هذا العدوان.



وأكد الجرحى عزمهم العودة إلى ميادين العزة والشرف والذود والدفاع على الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره بعد تماثلهم للشفاء.



تخلل الحفل فقرات إنشادية وقصيدة شعرية واسكتش قدمه براعم و أشبال الكشافة عبرت عن عظمة هذه المناسبة .

سبأ [28/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ