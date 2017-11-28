مؤسسة الجرحى تحتفي بالمولد النبوي الشريف [28/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نظمت مؤسسة الجرحى اليوم بصنعاء فعالية احتفاء بمولد نور البرية النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.



في الفعالية التي حضرها رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أشار عضو مجلس الأمناء بمؤسسة الجرحى حمزة الوشلي إلى أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة العطرة التي أنعم الله فيها على أمته برسول الهدى.



وأوضح أن إحياء هذه الذكرى يعبر عن عمق ارتباط الأمة بالرسول الأعظم والاقتداء بنهجه القويم، والتحلي بأخلاقه وقيمه السامية التي تحث على المحبة والتراحم والتسامح.



فيما استعرض مدير المشاريع بالمؤسسة الدكتور إبراهيم شيبان البرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسة لرعاية الجرحى، حيث قدمت خدماتها لـ63 ألف جريح حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.



وأشار إلى أنه تم إجراء مايقارب 25 ألفاً و641 عملية جراحية في المحافظات التي تعمل فيها المؤسسة، فيما بلغ متوسط عدد المستفيدين من برنامج الدواء عشر آلاف مستفيد شهرياً بقيمة 297 مليوناً و351 ألفاً و227 ريالاً.



وأوضح الدكتور شيبان أن عدد المستفيدين من برنامج التغذية أربعة آلاف و500 مستفيد يومياً ، مبيناً أن عدد الوجبات التي تم توزيعها حتى سبتمبر الماضي بلغ ثلاثة ملايين و 645 ألف وجبة بقيمة أربعة مليارات وتسعة ملايين و 500 ألف ريال.



حضر الفعالية نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ونائب وزير التعليم العالي الدكتور عبدالله الشامي ووكيل الوزارة لقطاع المؤسسات الأهلية الدكتور يحيى الهادي ورئيس مؤسسة الجرحى قاسم الحمران ورئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير ورئيس دائرة الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الدفاع ناشر القعود وعدد من المسئولين في المستشفيات والهيئات الصحية.

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