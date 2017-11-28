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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:59:05م
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برنامج الرعاية الطبية للنازحين ينظم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي
[28/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:



نظم برنامج الرعاية الطبية للنازحين بالتعاون مع مجمع الثورة الطبي بأمانة العاصمة اليوم فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم .

وفي الفعالية أشار وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب إلى أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية لما تمثله من دعوة إلى التآخي والتراحم وتجسيد المثل والقيم التي نهجها نبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستلهام الدروس والعبر من سيرته الخالدة.

وتطرق إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار غاشم منذ ما يقارب ثلاثة أعوام من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.. مشيراً إلى ضرورة الالتفات والعناية إلى الجرحى والنازحين وتقديم الرعاية الطبية لهم .

وأكد الدكتور العطاب ضرورة توجيه الدعم الإنساني المقدم لليمن بما يخدم جرحى الحرب والنازحين والمواطنين والمستضعفين.

من جانبه استعرض نائب مدير برنامج الرعاية الطبية للنازحين الدكتور أشرف القرشي دلالات إحياء هذه الذكرى العظيمة وأهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الكريم الذي بعث لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وتأسيس عالم جديد يسوده السلام والمحبة والتسامح.

ولفت إلى أهمية الرعاية للنازحين والجرحى وأسر الشهداء والتماس وتلبية احتياجهم .

سبأ
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