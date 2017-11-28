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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:59:05م
مكتب رئاسة الجمهورية ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
نظم مكتب رئاسة الجمهورية اليوم بصنعاء فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات والتسليم.
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مكتب رئاسة الجمهورية ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
[28/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:



نظم مكتب رئاسة الجمهورية اليوم بصنعاء فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات والتسليم.

  وفي الحفل أشار مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبد القادر الجنيد إلى عظمة المناسبة التي يستلهم من مآثرها أبناء الشعب اليمني وأبناء الأمة الإسلامية  الدروس والعبر في الثبات ومناهضة الظلم ونصرة الحق.

 وقال " إن ذكرى مولد اشرف الخلق وأعظمهم محمد بن عبدالله عليه وعلى آله افضل الصلاة والتسليم مثلت ولادة فجر جديد للإنسانية جمعاء وتجسيدا واضحا لعهد جديد تسوده الرحمة والعدالة والتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وانتهاء الظلم والجهل والذل في أوساط البشرية ".

   وأكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية إن إحياء ابناء اليمن لهذه المناسبة العظيمة يأتي تأكيدا على الدور الريادي لليمنيين في نشر الإسلام على المستوى العالمي وحبهم للرسول الأعظم  وحرصهم على استخلاص الدروس والعبر من سيرته العطرة وتعميق الإيمان برسالته.

من جانبه أكد نائب وزير الأوقاف والإرشاد فواد ناجي أن أبناء اليمن يجسدون بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف مكانة الرسول العظيمة في نفوسهم ومدى ارتباطهم بدعوته التوحيدية.

   وأشار الى أن ابناء الشعب اليمني الصامد أمام العدوان الغاشم وحصاره الجائر يستلهمون ثباتهم  وصمودهم من قدوتهم الرسول الأعظم الذي صمد أمام  كفار قريش وحصارهم له في شعب بني هاشم .

وقال" ان هذه المناسبة العظيمة تزيد من صمود اليمنيين  أمام العدوان الغاشم كما صمد الرسول الكريم عليه وعلى اله افضل الصلاة والتسليم  أمام  كفار قريش وحصارهم له ولمن معه في شعب بني هاشم".

 تخلل الاحتفالية التي حضرها رئيس هيئة رفع المظالم القاضي عبد الملك الأغبري ورئيس المركز الوطني للوثائق القاضي على أبو الرجال  ورؤساء الدوائر بمكتب رئاسة الجمهورية وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية  قصيدة شعرية القاها محمد الطشي  استعرضت مآثر الرسول الكريم  عليه افضل الصلاة وأزكى التسليم ومكانته العظيمة في قلوب المسلمين نالت استحسان الحاضرين.

سبأ
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