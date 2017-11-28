عملية هجومية على مواقع المرتزقة بمديرية الغيل في الجوف [28/نوفمبر/2017] الجوف - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بمديرية الغيل في الجوف.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان هاجموا مواقع المرتزقة بوادي شواق وسايلة صقر بمديرية الغيل ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر الى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الغيل خلال عملية الهجوم.



وأوضح أن وحدة الهندسة دمرت آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بمنطقة صبرين في مديرية خب والشعف.

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