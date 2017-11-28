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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:33:01ص
الجيش واللجان يلحقون خسائر فادحة في صفوف العدوان ومرتزقته
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من إلحاق خسائر فادحة في صفوف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقة.
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الجيش واللجان يلحقون خسائر فادحة في صفوف العدوان ومرتزقته
[28/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من إلحاق خسائر فادحة في صفوف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقة.

  وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان قصفت موقع مستحدث خلف المسيال في عسير، كما تم استهداف معدل 14.5 في جبل سبحطل بقذيفة مدفعية، وقنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

 وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي وصاروخي استهدف تجمعات للجنود السعوديين في عدد من تباب الشرفة والمخروق الكبير ومعسكر الاستطلاع أسف الشرفة وموقع الضبعة في نجران.

  وذكر أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش السعودي خلال كسر زحف لهم باتجاه موقع الشرفة والذي ترافق معه 16 غارة لطيران العدوان، فيما تم استهداف مواقع الجيش السعودي ومرتزقته بقذائف المدفعية أثناء الزحف وتدمير طقم محمل بالمرتزقة بعبوة ناسفة أثناء مروره بالشريط الحدودي قبالة منفذ الخضراء.

  وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفت بصواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين في موقع ضهيان بجيزان.

  وفي محافظ تعز نفذ أبطال الجيش عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الهاملي بمديرية موزع وأحرقوا آلية عسكرية وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في التبة السوداء بعصيفرة وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم.

 وقال المصدر إن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان خلف جبل الشبكة بمديرية ذباب، فيما تم قنص 9 من المرتزقة في عدد من الجبهات بتعز.

 وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحف للمرتزقة باتجاه جبهة صباحح وتبة شرقان بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، كما نفذوا إغارة على مواقع المرتزقة في تبة الجسية بمنطقة قيفة.

 وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان تصدوا لمحاولة تسلل للمرتزقة بإتجاة وادي شواق في مديرية الغيل بمحافظة الجوف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

  كما نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة يعيس بمحافظة الضالع ما أدلى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم قيادات، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق كهبوب في محافظة لحج.

  وقال المصدر ان مدفعية الجيش واللجان استهدفت تستهدف تجمعات للمرتزقة في المنعطف بجبهة عسيلان محافظة شبوة، فيما تم قنص مرتزق في جبهة الساق بعسيلان، وقنص اثنان منهم في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، واستهدفت المدفعية مواقعهم في صلب شرقي حريب نهم.
سبأ
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