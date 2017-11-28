طيران العدوان يشن 20 غارة على محافظات الجمهورية [28/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 20 غارة على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفاً أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على منطقة آل صبحان بمديرية باقم في محافظة صعدة.



كما شن الطيران غارة على منطقة آل حباجر بمديرية سحار ومثلها على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية.



في محافظة مأرب شن الطيران المعادي أربع غارات على مديرية صرواح، وغارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز، وغارة استهدفت شمال جسر محلي في مديرية نهم.



وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بغارتين مفرق الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة.



في جيزان قصف طيران الأباتشي بأكثر من 40 صاروخ قريتي قمر وحامضة ووادي جارة.



ولافت المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارة على قرية مجازة في منطقة عسير، وست غارات على موقع الشرفة في نجران.

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