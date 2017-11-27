محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل الحملة الإرشادية بمدارس أمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

تواصلت بأمانة العاصمة اليوم فعاليات الحملة الإرشادية التي ينظمها مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة وإدارة الخطباء والمساجد بدائرة الثقافة القرآنية بإشراف وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة للوعظ والإرشاد .



تتضمن الحملة الإرشادية والتوعوية التي تستهدف في 15 يوم، مدارس الأمانة بإقامة أنشطة وبرامج توعوية خاص بالمولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وكذا خواطر وندوات ومحاضرات بين صلاتي المغرب والعشاء وعقب الصلوات المفروضة عن هذه المناسبةالدينية وأهميتها في حياة الأمة.



كما تتضمن الحملة محاور حول أهمية إستمرار العملية التعليمية وصمود القطاع التربوي في مواجهة العدوان وخبث آل سعود وإساءتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإدخال اليهودي إلى المسجد النبوي وإستفزاز مشاعر ملاييين المسلمين.



وفي هذا الصدد نظم بمدرستي إخوان ثابت للبنات ومدرسة العلفي للبنين بمديرية السبعين اليوم فعالية حول المولد النبوي الشريف.



وفي الفعالية أشار نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة محمد الغليسي والمشرفة الثقافية أمة السلام العمدي إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي لما حملته هذه الذكرى من دلالات ومعاني عظيمة في نفوس البشرية.



وأكدا ضرورة غرس القيم والمبادئ التي أسسها نبي الرحمة ورسول الإنسانية في النفوس والإقتداء بنهجه القويم صلى الله عليه وآله وسلم والسير على منهجه .

سبـأ [27/نوفمبر/2017]سبـأ