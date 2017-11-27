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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:15:20م
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تدمير آلية عسكرية واستهداف تجمعات للعدو بجيزان ونجران وعسير
[27/نوفمبر/2017]
جيزان - سبأ :

واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم استهداف مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بجيزان ونجران وعسير.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أستهداف تجمعات للجنود السعوديين في موقع ضهيان بجيزان بصواريخ الكاتيوشا.

وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعات للجنود السعوديين في عدد من تباب الشرفة والمخروق الكبير، فيما استهدف قصف مدفعي معسكر الاستطلاع أسفل الشرفة وموقع الضبعة بنجران.

كما أكد المصدر تدمير طقم عسكري محمل بمرتزقة الجيش السعودي أثناء مروره بالشريط الحدودي قبالة منفذ الخضراء بنجران.

وفي عسير استهدفت مدفعية الجيش واللجان موقع مستحدث خلف موقع المسيال، ومعدل 14.5 في سبحطل، فيما تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

سبـأ
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