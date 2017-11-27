مكتب أوقاف حجة ينظم فعالية بمناسبة المولد النبوي

حجة - سبأ :

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة حجة اليوم فعالية إحتفائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلوات والتسليم.



وفي الحفل الذي حضره وكيل أول المحافظة هلال الصوفي .. أشار وكيل المحافظة محمد القيسي إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبة الدينية التي تستلهم من مآثرها الأمة الاسلامية الدروس والعبر في الثبات ومناهضة الظلم ونصرة الحق.



وأكد ضرورة التحلي بأخلاق وقيم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وما جسده من دور في تحرير الأمة الاسلامية من العبودية وإخراجها الى النور .



من جانبه أشار مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة يحيي جحاف إلى أن إحياء المولد النبوي الشريف يأتي في إطار ما تكتسبه هذه الذكرى من أهمية ومكانة عظيمة في قلوب المسلمين,,.



ولفت إلى ما تتعرض له اليمن من عدوان وحصار جائر وإغلاق للمنافذ وتدمير كل متطلبات الحياة الضرورية لابناء اليمن في محاولة لتركيع أبناء الشعب اليمني .



كمأكد ضرورة اصطفاف أبناء محافظة حجة في مواجهة العدوان بكافة السبل والعمل على نشر قيم المحبة والتآخي فيما بينهم.



تخلل الحفل تقديم ربورتاج عن ميلاد وحياة سيد البشرية النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم وفقرات إنشادية عبرت عن مكانة حب الرسول الأعظم عليه الصلاة وأزكى التسليم.

[27/نوفمبر/2017]سبـأ