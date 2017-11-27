[27/نوفمبر/2017]
نجران - سبأ :
تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف واسع للجيش السعودي بإتجاه موقع الشرفة بنجران مسنودا بغطاء جوي مكثف لطيران العدوان.
وأكد مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي خلال كسر زحف مكثف لهم بإتجاه موقع الشرفة.
وأشار المصدر إلى أن الزحف على موقع الشرفة إستمر لساعات مسنودا بـ 16 غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي.
ولفت المصدر إلى مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت مواقع الجيش السعودي ومرتزقته خلاص التصدي للزحف على موقع الشرفة.
سبـأ