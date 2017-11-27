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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:15:20م
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  محلي
غارات على صعدة ونجران وعسير وأكثر من 40 صاروخا على قرى بجيزان
[27/نوفمبر/2017]
صعدة - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم عشرات غارات على صعدة ونجران وعسير، فيما إستهدفت مروحيات العدوان بأكثر من 40 صاروخا أماكن متفرقة بجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية، وغارتين على منطقة آل صبحان بمديرية باقم.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على موقع الشرفة بنجران، وغارة على قرية مجازة بعسير.

وذكر المصدر أن مروحيات الأباتشي التابعة للعدوان قصفت بأكثر من 40 صاروخا قريتي قمر وحامضة ووادي جارة في جيزان.

سبـأ
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