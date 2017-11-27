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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:07:25م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم بالمنطقة العسكرية السادسة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة الجوف حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم للوحدات المتخرجة بالمنطقة العسكرية السادسة ومحور سفيان.
الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية و يصادق على مسار سياحي يمر بالضفة الغربية والجولان
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 18 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
وزير الطاقة: روسيا تتوقع بقاء إنتاج النفط مستقرا عند 550 مليون طن حتى 2035
اعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ان بلاده تعتزم الإبقاء على إنتاجها النفطي مستقرا بشكل عام عند حوالي 550 مليون طن سنويا أو ما يوازي 11 مليون برميل يوميا حتى عام 2035.
مانشستر سيتي يتغلب على هيديرسفيلد 2 /1 ويعزز صدارته للدوري الانجليزي
واصل مانشستر سيتي انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والحادي عشر على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون الليلة الماضية في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.
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طيران العدوان يشن غارتين على مديرية بيت الفقيه بالحديدة
[27/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارتين على مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارتين مفرق الجاح بمديرية بيت الفقيه.
سبـأ
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