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ندوة بعنوان "مولد الهدى ونور الرسالة" بمناسبة ذكرى المولد النبوي
[27/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

عٌقدت بصنعاء اليوم ندوة ثقافية بعنوان " مولد الهدى ونور الرسالة " بمناسبة المولد النبوي الشريف، نظمتها دائرة الثقافة القرآنية ودائرة العلماء بإشراف وزارة الأوقاف والإرشاد .

وفي الندوة أشار وزير الأوقاف والإرشاد القاضي شرف القليصي إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف لإرتباط الأمة بنيها والإقتداء بسيرته العطرة ونهجه القويم .

وأكد أن الإحتفال بهذه المناسبة العظيمة تأتي والأمة الإسلامية في أحوج ما تكون إلى الاقتداء بنهج سيد البشرية القائم على المحبة والتراحم والتأخي، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

ولفت إلى عظمة المولد النبوي الشريف لنبي الإنسانية ورسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم والذي جاء هاديا ومبشرا ونذيرا ومنقذا للبشرية من مغبة الشرك والظلال .. لافتة إلى أن إحياء هذه المناسبة فرصة لإستلهام دروس العزة والرفعة وعضات التسامح والسلام التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم.

فيما أشارت كلمات لأصحاب الفضيلة العلماء إلى وضعية العرب قبل بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحياته حتى نزول الوحي عليه وكيفية إستلهام دروس الصبر والصمود في سيرته العطرة .

وأشارت إلى المشروع الإلهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال ثلاثة عشر عاما في مكة وهجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وإستقبال الأنصار له وإقامة الدولة الإسلامية وتعزيز قيم الإخاء بين المسلمين .

ولفت المتحدثون إلى أهمية إحياء ذكرى مولد النبي، للحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومبعثه ومنهجه ورسالته وواقع الأمة وحاضرها ومستقبلها والتأكيد على إرتباط هذه الأمة بنبيها ومنهجه والتأسي بسيرته قولا وعملا.

سبـأ
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