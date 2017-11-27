[27/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
وجه رئيس جامعة الحديدة رئيس مجلس إدارة مستشفى العلفي الجامعي الدكتور أحمد دغار بإعفاء كوادر الجامعة بنسبة 50 بالمائة من تكاليف ورسوم الخدمات العلاجية والطبية التي يقدمها المستشفى.
وأكد الدكتور دغار إعفاء جميع كوادر الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وأقاربهم من الدرجة الأولى من نصف التكاليف تقديراً لما يبذله منتسبي الجامعة من جهود لاستمرار العملية التعليمية في ظل أوضاع صعبة جراء العدوان والحصار.
ولفت إلى أنه سيتم رفع نسبة الاعفاء عند تحسن أوضاع المستشفى الذي يخضع لإعادة تأهيل شامل.
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