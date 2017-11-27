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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:29:44م
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وزير العدل يشيد بتفاعل أبناء مديريتي الوحدة والتحرير في ذكرى المولد النبوي
[27/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

نظمت بمديريتي الوحدة والتحرير بأمانة العاصمة اليوم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآلة أفضل الصلاة وأزكى التسليم .

وفي الفعالية التي حضرها عدد من الشخصيات الإجتماعية ومدراء ومسؤولي المكاتب التنفيذية في المديريتين، أشاد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات بجهود أبناء مديريتي الوحدة والتحرير في الترتيبات الجارية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الخميس القادم.

واعتبر المشاركة في هذه المناسبة دليل وفاء ومحبة أبناء اليمن لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآلة وسلم وردا على مؤامرات تحالف العدوان وحربه الظالمة على اليمن في محاولة لطمس الهوية والتاريخ الإسلامي في اليمن وتدنيس مقدسات في بلاد الحرمين الشريفين.

ونوه القاضي عقبات بمحبة خاتم الأنبياء والمرسلين لأهل اليمن مستدلا بالأحاديث الشريفة والمواقف البطولية والتضحيات التي قدمها أبناء اليمن في الدفاع عن الإسلام وتعاليمه في أصقاع المعمورة تلبية لدعوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

وألقيت عدد من الكلمات من مسؤولي المديريتين والشخصيات الإجتماعية .. أشارت إلى أهمية المشاركة في الفعالية الكبرى بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكدت الكلمات إستمرار الصمود والثبات ودعم الجبهات بالمال والسلاح في مواجهة تحالف العدوان .

سبـأ
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