ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:29:44م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم بالمنطقة العسكرية السادسة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة الجوف حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم للوحدات المتخرجة بالمنطقة العسكرية السادسة ومحور سفيان.
الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية و يصادق على مسار سياحي يمر بالضفة الغربية والجولان
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 18 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
وزير الطاقة: روسيا تتوقع بقاء إنتاج النفط مستقرا عند 550 مليون طن حتى 2035
اعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ان بلاده تعتزم الإبقاء على إنتاجها النفطي مستقرا بشكل عام عند حوالي 550 مليون طن سنويا أو ما يوازي 11 مليون برميل يوميا حتى عام 2035.
مانشستر سيتي يتغلب على هيديرسفيلد 2 /1 ويعزز صدارته للدوري الانجليزي
واصل مانشستر سيتي انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والحادي عشر على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون الليلة الماضية في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.
آخر الأخبار:
محافظ الجوف يدشن توزيع مواد إيوائية لنزلاء السجون بالمحافظة
ندوة بعنوان "مولد الهدى ونور الرسالة" بمناسبة ذكرى المولد النبوي
إعفاء كوادر جامعة الحديدة بنسبة ٥٠ بالمائة من الرسوم بمستشفى العلفي
وزير العدل يشيد بتفاعل أبناء مديريتي الوحدة والتحرير في ذكرى المولد النبوي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تنفيذي المحويت يناقش التحضيرات للمهرجان الخطابي بمناسبة المولد النبوي
[27/نوفمبر/2017]
المحويت - سبأ :

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة المحويت اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الدكتور علي الزيكم، التحضيرات للمهرجان الخطابي والإنشادي المقرر إقامته بمركز المحافظة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتطرق الإجتماع بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي والوكيلين حمود شملان وعبد السلام الذماري، إلى الفعاليات والمهرجانات التي شهدتها مختلف مديريات المحافظة بهذه المناسبة الدينية.

واستعرض الإجتماع، الترتيبات الجارية للمشاركة في الإحتفالية الكبرى التي ستقام بالعاصمة صنعاء الخميس المقبل بهذه المناسبة.

وأكد الإجتماع أهمية المشاركة الفاعلة في هذه المناسبة العطرة بما يعكس مكانتها الكبيرة في قلوب اليمنيين وما لها من دلالات في تأكيد صمود الشعب اليمني وثباته في مواجهة العدوان.

حضر الإجتماع وكلاء المحافظة المساعدين احمد الاخفش والعزي الشجاف ويحيى عبده إبراهيم .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
محافظ الجوف يدشن توزيع مواد إيوائية لنزلاء السجون بالمحافظة
ندوة بعنوان "مولد الهدى ونور الرسالة" بمناسبة ذكرى المولد النبوي
إعفاء كوادر جامعة الحديدة بنسبة ٥٠ بالمائة من الرسوم بمستشفى العلفي
وزير العدل يشيد بتفاعل أبناء مديريتي الوحدة والتحرير في ذكرى المولد النبوي
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم
افتتاح مشروع مبنى مكتب النظافة بصنعاء القديمة
فعالية ثقافية في حريب القراميش بمأرب احتفاء بالمولد النبوي
مكتب أوقاف ذمار ينظم ندوة إحتفاءاً بذكرى المولد النبوي
الإفراج عن 33 من المغرر بهم بإب بمناسبة ذكرى المولد النبوي
فعاليات احتفائية بالمولد النبوي الشريف ببني مطر وهمدان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح بمأرب
[27/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[27/نوفمبر/2017]
إصابة طفلين بانفجار قنبلة وقصف يستهدف المواطنين بصعدة
[26/نوفمبر/2017]
غارتان لطيران العدوان على منطقة الهاملي بتعز
[26/نوفمبر/2017]
أربع غارات لطيران العدوان على حرض وميدي في حجة
[26/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by