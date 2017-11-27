محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي المحويت يناقش التحضيرات للمهرجان الخطابي بمناسبة المولد النبوي المحويت - سبأ :

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة المحويت اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الدكتور علي الزيكم، التحضيرات للمهرجان الخطابي والإنشادي المقرر إقامته بمركز المحافظة بمناسبة المولد النبوي الشريف.



وتطرق الإجتماع بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي والوكيلين حمود شملان وعبد السلام الذماري، إلى الفعاليات والمهرجانات التي شهدتها مختلف مديريات المحافظة بهذه المناسبة الدينية.



واستعرض الإجتماع، الترتيبات الجارية للمشاركة في الإحتفالية الكبرى التي ستقام بالعاصمة صنعاء الخميس المقبل بهذه المناسبة.



وأكد الإجتماع أهمية المشاركة الفاعلة في هذه المناسبة العطرة بما يعكس مكانتها الكبيرة في قلوب اليمنيين وما لها من دلالات في تأكيد صمود الشعب اليمني وثباته في مواجهة العدوان.



حضر الإجتماع وكلاء المحافظة المساعدين احمد الاخفش والعزي الشجاف ويحيى عبده إبراهيم .

سبـأ [27/نوفمبر/2017]سبـأ