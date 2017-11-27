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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:29:44م
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حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة الجوف حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم للوحدات المتخرجة بالمنطقة العسكرية السادسة ومحور سفيان.
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 18 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
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اعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ان بلاده تعتزم الإبقاء على إنتاجها النفطي مستقرا بشكل عام عند حوالي 550 مليون طن سنويا أو ما يوازي 11 مليون برميل يوميا حتى عام 2035.
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  محلي
افتتاح مشروع مبنى مكتب النظافة بصنعاء القديمة
[27/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
افتتح وكيلا أمانة العاصمة لقطاع الوحدات الإدارية علي الفقري وقطاع الخدمات علي السقاف اليوم ، مشروع مبنى مكتب النظافة "المنطقة الأولى" بمديرية صنعاء القديمة بتكلفة 80 مليون ريال.

وطاف الوكيلان القفري والسقاف ومعهما عضو المجلس المحلي بأمانة العاصمة أحمد صلاح والمعنيين بالمديرية ومكتب النظافة ، بمبنى المشروع الذي يتكون من ثلاثة طوابق تضم عدداً من المرافق والمكاتب الإدارية التي تعنى بخدمات وتسيير أعمال النظافة بالمديرية.

وأوضح مدير عام مديرية صنعاء القديمة محمد العفيف أن المشروع خدمي استثماري نفذته السلطة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف دعم وتحسين أعمال وخدمات النظافة بالمديرية.

حضر الافتتاح وكيلا أمانة العاصمة المساعدان عبدالله محرم وأحسن القاضي ومدير عام مشروع النظافة جمال جحيش والقاضي محمد احمد الرقيحي .

سبأ
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