فعالية ثقافية في حريب القراميش بمأرب احتفاء بالمولد النبوي [27/نوفمبر/2017] مأرب - سبأ:

نظم أبناء مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب اليوم فعالية ثقافية شعرية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وألقيت في الفعالية كلمات أكدت في مجملها أهمية إحياء المناسبة ومكانة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء هاديا ومبشرا ونذيرا ومنقذا للبشرية ومخرجها من الظلمات إلى النور.



وأوضحت أهمية استلهام العبر والدروس من هذه المناسبة في الاقتداء بالسيرة العطرة للمصطفى عليه وآله أزكى الصلاة والسلام.



وقدم طلاب مدارس حريب القراميش في الفعالية مشاركات فنية وإنشادية عكست مدى ارتباط اليمنيين بالرسول الأعظم.

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