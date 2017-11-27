مكتب أوقاف ذمار ينظم ندوة إحتفاءاً بذكرى المولد النبوي [27/نوفمبر/2017] ذمار - سبأ:

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة ذمار، مساء اليوم ندوة إحتفاءا بالذكرى السنوية للمولد النبوي تحت شعار " المولد النبوي نور الهدى".



وفي الندوة الذي أقيمت في المدرسة الشمسية بمدينة ذمار، ألقيت كلمات من قبل مفتي ذمار القاضي محمد العزي الاكوع ومدير مكتب الأوقاف القاضي عبدالله الجرموزي وعدد من العلماء، أكدت أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف كمناسبة لها مكانتها في قلوب ونفوس جميع المسلمين.



وبينت أن إحياء هذه المناسبة تحمل دلالات ومعاني ومقاصد سامية تؤكد إرتباط أبناء الأمتين العربية والإسلامية بنبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة ونهجه القويم.



وأشارت الكلمات إلى أن الله أخرج بميلاد المصطفى الأمة من ظلمات الكفر والشرك إلى رحاب الإسلام ونور الإيمان بعد أن كانوا يعبدون الأوثان ويقطعون الأرحام .. لافتة إلى أن رسول الرحمة ونبي الإنسانية الذي بعثه الله رحمة للعالمين جاء بدعوته ورسالته ليكرس معاني والمحبة والسلام ويجسدها واقعا معاش في حياة المسلمين .



وأكدت الكلمات أن لا سبيل لإنتشال الأمة العربية والإسلامية من واقعها اليوم وإخراجها من حالة التخبط والتيه الذي تعيشه نتيجة بعدها عن الله إلا بالعودة الصادقة إلى دين الله القويم وصراطه المستقيم وتطبيق كل ما جاء في كتابه الحكيم، والسير على نهج رسوله الكريم.



وحثت الكلمات على ضرورة التمسك بنهج النبي عليه الصلاة والسلام والتحلي بصفاته الكريمة وأخلاقه النبيلة وغرس حبه في نفوس الأجيال.

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