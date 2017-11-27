الإفراج عن 33 من المغرر بهم بإب بمناسبة ذكرى المولد النبوي [27/نوفمبر/2017] إب - سبأ:

أفرج اليوم بمحافظة إب عن 33 من المغرر بهم بمناسبة المولد النبوي الشريف.



وخلال الإفراج بحضور وكلاء المحافظة علي النوعة وراكان النقيب وقاسم المساوى والدكتور أشرف المتوكل وعدد من أعضاء مجلس النواب .. أكد وكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري أهمية عودة المغرر بهم إلى حضن الوطن وعدم الإنجرار وراء مخططات العدوان.



وأشار إلى تزامن الإفراج مع الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف للتزود من هذه المناسبة الدينية بأخلاقيات ونهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.



فيما أشار وكيل المحافظة عبدالواحد المروعي إلى أن الإفراج عن المغرر بهم يجسد قيم التسامح والإخاء ووحدة الصف في مواجهة العدوان ومخططاته التي تهدف تمزيق النسيج الإجتماعي للشعب اليمني.

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