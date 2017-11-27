محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعاليات احتفائية بالمولد النبوي الشريف ببني مطر وهمدان صنعاء - سبأ:

نظمت مدرسة معاذ بن جبل بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء اليوم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.



وفي الفعالية اشار نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أمين سنان الجلال ونائب مدير مكتب التربيه بمديريه بني مطر محمد باكر الى أن أهمية الاحتفال بهذه المناسبة واستلهام الدروس والعبر من السيرة النبوية.



كما القيت عدد من الكلمات المعبرة عن مكانة الرسول الأعظم في وجدان كل مسلم ..مشيرة إلى أهمية الاقتداء بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في كل الأعمال والسلوكيات .



تخلل الفعالية قصائد شعرية وأناشيد معبره بهذه المناسبة



وفي مديريه همدان نظمت مدرسة الحسن الهمداني ومدرسة النور وسط ضلاع وعمر بن عبدالعزيز و14 اكتوبر بالمنقب احتفالا بمناسبة المولد النبوي .



وفي الفعالية القيت عدد من الكلمات من نائب مدير عام مكتب التربية بمحافظة صنعاء توفيق صالح طهام ومدير المديريه صادق ردمان اشارت في مجملها الى ضرورة غرس القيم والمبادئ التي اسسها نبي الرحمة في نفوس الأجيال والاقتداء بنهجه القويم والعمل به كمنهاج حياة .



تخلل الفعالية التي حضرها نائب مدير مكتب التربية عادل السودي ومدير التغذية المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة محمد ابراهيم الشاوش فقرات فنية وأناشيد لطالبات وطلاب مدراس همدان .

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ