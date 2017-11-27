محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء لخطباء مديريات مناخة وصعفان والحيمة الخارجية بصنعاء صنعاء - سبأ:

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء اليوم لقاء موسع لخطباء ومرشدي مديريات مناخة وصعفان والحيمة الخارجية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وفي اللقاء أشار عضو رابطة علماء اليمن مجاهد الشبيبي إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي وإستلهام الدروس والعبر من سيرته والإقتداء بنهجه عليه الصلاة والسلام.



وألقيت في اللقاء كلمات من مدير التحفيظ بمكتب الأوقاف بالمحافظة رياض حسان ومدير الوعظ والإرشاد إبراهيم البركاني ونائب مدير المساجد طه المروني .. أشارت إلى ما تكتسبه هذه المناسبة الدينية من أهمية في التآسي بسيرته العطرة والإقتداء بأخلاقه وسلوكه.



وأكدت الكلمات ضرورة المشاركة في الفعالية المركزية الخميس المقبل لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وإيصال رسالة لقوى الإستكبار بصمود اليمنيين في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ