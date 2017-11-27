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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:29:44م
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  محلي
ندوة عن دلالات وأبعاد المولد النبوي وأهميته بكلية التربية بالمحويت
[27/نوفمبر/2017]
المحويت ـ سبأ:
نظمت كلية التربية بمحافظة المحويت ندوة بعنوان " دلالات وأبعاد المولد النبوي وأهميته كحدث هام في تاريخ البشرية " .

وقدمت في الندوة التي أدارها عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور خالد القزحي عدد من أوراق العمل من قبل وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي والوكيل المساعد أحمد الأخفش وعميد كلية التربية الدكتور محمد الشلبي وعضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور أحمد رزق الصرمي والاكاديمي الدكتور راجي حميد الدين استعرضت الشمائل المحمدية العظيمة .

وأشارت أوراق العمل إلى أهمية المولد النبوي الشريف كحدث تاريخي فاصل بين الحق والباطل انتقلت على إثره البشرية من ضلاليات الشرك والفساد إلى عبادة رب العباد .

ولفت المتحدثون إلى دلالات إحياء هذه الذكرى العظيمة وأهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الكريم الذي بعث لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وتأسيس عالم جديد يسوده السلام والمحبة والتسامح .

وتطرقت أوراق العمل إلى ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم ولما للاحتفال بهذه الذكرى من أثر في التذكير بسيرة الرسول وما تعرض له في حياته و حث الناس على الصمود والثبات في التصدي للباطل ومواجهته .

سبأ
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