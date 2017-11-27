محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب الصحة بصنعاء ينظم مخيم مجاني للعيون احتفاءا بذكرى المولد النبوي صنعاء - سبأ:

ينظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء بعد غد الاربعاء بالتعاون مع مستشفى 22 مايو بضلاع همدان مخيم طبي لمعالجة بمناسبة ذكرى المولد النبوي .



وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان المخيم المجاني الذي سيتم تنظيمه على مدى خمسة ايام يأتي ضمن عدة فعاليات صحية ينظمها القطاع الصحي بالمحافظة احتفاءا بذكرى المولد النبوي.



وأشار إلى الفعاليات تتضمن إرسال قافلة طبية لدعم المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الصمود بالأدوية بالإضافة الى استقبال جميع الحالات ومعاينتها مجانا في جميع مستشفيات المحافظة وتخفيض 50% من رسوم كافة العمليات الجراحية والرقود والوسائل التشخيصية في جميع مستشفيات المحافظة ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم السبت القادم.



وأشار الدكتور المنتصر الى ان الفعاليات الملموسة للمواطن والمجاهدين اقل ما يمكن تقديمه لهم احتفاءا بالمولد النبوي الشريف سيما في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد .



ودعا المواطنين للاستفادة من هذه الفعاليات.. مثمنا تعاون قيادة المحافظة في تسهيل كافة الصعاب وحرصه على سرعة تنظيم الفعاليات الصحية.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ