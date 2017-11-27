محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادات وزارة الدفاع تدشن زيارات لجرحى الجيش والأمن واللجان الشعبية صنعاء - سبأ:

دشنت قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليوم زياراتها لتفقد أحوال الجرحى والمصابين من منتسبي القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة تزامنا مع الإحتفال باليوبيل الذهبي للإستقلال الـ30 من نوفمبر وذكرى المولد النبوي.



حيث تفقد مدير الدائرة المالية العميد علي المطري ومدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن إسماعيل عواض ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي ونائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي الحرازي أحوال الجرحى بمستشفى 48 النموذجي ومستشفى القدس العسكري .



واطلعت القيادات العسكرية على أحوال الجرحى والخدمات الطبية المقدمة لهم وقدموا لهم هدايا رمزية ومبالغ مالية .. متمنين لهم الشفاء العاجل .. معبرين الفخر والاعتزاز بالمواقف الشجاعة التي قدمها الجرحى في ميادين العزة والكرامة وهم يواجهون الغزاة المعتدين وينتصرون لإرادة وطنهم وشعبهم.



وأوضح الزائرون أن دماء الجرحى تمثل مصدر فخر وإعتزاز للشعب اليمني والأجيال المتعاقبة التي ستظل تتذكر تلك المآثر البطولية .. مشيرين إلى أن الشعب اليمني ماض في معركة العزة والكرامة مهما كانت التضحيات.



فيما عبر الجرحى عن إمتنانهم وتقديرهم العالي للقيادة السياسية والعسكرية على هذه الزيارات التي تؤكد الإهتمام بالجرحى الذين قدموا دمائهم في سبيل الدفاع عن الوطن .. مؤكدين العودة إلى جبهات الشرف والبطولة بعد تماثلهم للشفاء.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ